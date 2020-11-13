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الجمعة، 13-11-2020 04:44 م

خطوة هامة على طريق التحول الرقمي

لأول مرة في تاريخها.. مصر تعلن العمل بمنظومة إلكترونية جديدة

مصر
منظر عام لإحدى المدن المصرية


الوكيل الإخباري - أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط ، انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعدها بعد غد الأحد، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.

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وأشار معيط إلى أن هذه المنظومة تعد خطوة هامة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، بحسب بيان وزارة المالية اليوم.


وبحسب معيط، تعد هذه المنظومة خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مما يساهم فى استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.


وأكد أن الفاتورة الإلكترونية ستحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري، من أجل التيسير على المتعاملين وادخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.


وأشار معيط إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربي في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، كأحد مشروعات التحول الرقمي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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