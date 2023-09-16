السبت 16-09-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تعداد سكاني "شامل" في مخيمي الأزرق والزعتري

فريق بحثي: الكرك مركز حضارة مدين

افتتاح المتنزه البيئي في غابات زبود

جلسة حوارية بالكرك حول مشروع المرأة والتكنولوجيا

توضيح حول عطلة لـ 3 أيام متتالية بالاردن نهاية الشهر الجاري ؟

مركز ايداع الأوراق المالية يطور قاعة خدمة المستثمرين

السفير الليبي يعبر عن تقديره لوقوف الأردن إلى جانب بلاده

نفوق 23 رأسا من الاغنام بسبب الكلاب الضالة

تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم

السبت، 16-09-2023 06:48 م

مصر.. تأجيل النظر في دعوى قضائية لمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لمناصب بالدولة

6505b5404c59b7533017c345


الوكيل الاخباري- قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم السبت، تأجيل النظر في دعوى منع عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.

اضافة اعلان

 

وكان عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، أقام دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك على جهات التحقيق، إثر اتهامهما بالكسب غير المشروع طبقا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عنها من آثار.

وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء أكانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة في البنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهما بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6505c68d4c59b7587e271f1c

ترامب يدعي أن لديه تفوقا جينيا

6505b74e4c59b7625c247369

ليبيا.. إعلان حالة الطوارئ الصحية في المدن المنكوبة لمدة عام كامل

6505a78e4c59b7625c247354

مقتل سبع نساء ورجل بصواعق رعدية وسيول في اليمن

6505afa34c59b758f515bccd

أردوغان: قد نتخلى عن مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي

LYNXMPEJ8F02Q_L

بعد دانيال.. الاعصار الجديد " لي" يقترب من هذه المناطق الليلة

9202316165341852463374

ليبيا.. انتشال 450 جثة من البحر خلال يومين