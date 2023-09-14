الخميس 14-09-2023
الوكيل الاخباري

إخلاء عمارة سكنية في جرش احترازيا لهذا السبب!

"الزراعة" : هذا سعر تنكة زيت الزيتون بالاردن

القبض على أكبر مروج لزيت الزيتون المغشوش في الاردن

حلويات حبيبة الاولى بالشرق الاوسط وضمن افضل 42 محل حلويات عالميا

السعودية تزف بشرى سارة للراغبين في أداء فريضة الحج والعمرة

جمعية البنوك توضح بشأن القروض

فنان مصري شهير يوجه نداء عاجل

روسيا تطرد السكرتير الأول والثاني للسفارة الأميركية من أراضيها

بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية

العيسوي يلتقي وجهاء وممثلي أبناء وبنات مادبا

الخميس، 14-09-2023 09:54 م

مصر تتأهب لـ"التنين" بعد "دانيال" المدمر

6503543542360462043d7378


الوكيل الاخباري- ذكرت الأرصاد الجوية المصرية أن من المتوقع أن تعود عاصفة التنين إلى مصر خلال الأيام المقبلة من فصل الخريف.

ومن المتوقع أن تعود عاصفة التنين إلى مصر حيث سيكون معدل الأمطار في هذا الخريف أعلى منه في السنوات الماضية، وعليه من المتوقع أن تأتي مع بداية فصل الخريف المقبل يوم 23 سبتمبر الجاري.

وتقول عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية منار غانم، إنه لا يمكن التنبؤ خلال الفترة المقبلة بما إذا كانت عاصفة التنين سوف تعود مرة أخرى إلى مصر أم لا، لكن مع بداية الخريف الذي يعد فصل التقلبات الجوية، من المتوقع أن تحدث عواصف جوية أخرى نتيجة الاحترار العالمي والتغيرات المناخية التي تتسبب في حدوث تطرف مناخي بشكل كبير.

وأشارت منار إلى أن آخر مرة تعرضت فيها مصر لعاصفة التنين، كانت في عام 2020، موضحة أن منخفض التنين يواجه منخفضا باردا قادما على سطح البحر المتوسط، ويترتب عن مواجهة المنخفضين انخفاض درجات الحرارة، وتكاثر السحب العالية والمتوسطة، مع سقوط أمطار بكميات غزيرة.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة، حالات مناخية مشابهة لعاصفة التنين، كما أن البلاد شهدت انخفاض ما يقرب من 6 درجات، بسبب المنخفض الجوي الذي سببته العاصفة دانيال.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62fd1b9f4236044d5f054f2a

دخول هذه الدولة دون تأشيرة لمدة 5 أشهر.. وهذا هو السبب

650320e44236046452246665

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

السعودية 2

السعودية تزف بشرى سارة للراغبين في أداء فريضة الحج والعمرة

65032382423604630958a826

الصليب الأحمر الألماني يلغي إيصال مساعدات للمغرب

65033277423604637d118004

رئيس أركان الجيش الأمريكي يرد على معلومات بشأن مهاجمة إيران

1694703713995

روسيا تطرد السكرتير الأول والثاني للسفارة الأميركية من أراضيها

أخبار متعلقة
64ff37604236047bd43e4bbf

تحذير عاجل في مصر من عاصفة دانيال

64ff0a7f4236047da067b128

أردوغان يصدر تصريحات حول العلاقات مع مصر ولقائه بالسيسي

اعصار1-757842bc-a436-4cb0-acbc-9131716bba72

4 تداعيات .. كيف ستؤثر العاصفة دانيال على مصر ؟

السياحة-في-مصر

مصر.. الحكومة توضح فئة الأجانب الخاضعين لرسوم بقيمة 1000 دولار

ت

الإعصار "دانيال" هل يهدد بغرق الإسكندرية ومطروح؟.. إليك التفاصيل

666

بالمكان والزمان.. بيان رسمي عن تأثر مصر بالعاصفة "دانيال"