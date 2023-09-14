مصر تتأهب لـ"التنين" بعد "دانيال" المدمر

الوكيل الاخباري- ذكرت الأرصاد الجوية المصرية أن من المتوقع أن تعود عاصفة التنين إلى مصر خلال الأيام المقبلة من فصل الخريف.



ومن المتوقع أن تعود عاصفة التنين إلى مصر حيث سيكون معدل الأمطار في هذا الخريف أعلى منه في السنوات الماضية، وعليه من المتوقع أن تأتي مع بداية فصل الخريف المقبل يوم 23 سبتمبر الجاري.



وتقول عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية منار غانم، إنه لا يمكن التنبؤ خلال الفترة المقبلة بما إذا كانت عاصفة التنين سوف تعود مرة أخرى إلى مصر أم لا، لكن مع بداية الخريف الذي يعد فصل التقلبات الجوية، من المتوقع أن تحدث عواصف جوية أخرى نتيجة الاحترار العالمي والتغيرات المناخية التي تتسبب في حدوث تطرف مناخي بشكل كبير.



وأشارت منار إلى أن آخر مرة تعرضت فيها مصر لعاصفة التنين، كانت في عام 2020، موضحة أن منخفض التنين يواجه منخفضا باردا قادما على سطح البحر المتوسط، ويترتب عن مواجهة المنخفضين انخفاض درجات الحرارة، وتكاثر السحب العالية والمتوسطة، مع سقوط أمطار بكميات غزيرة.



ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة، حالات مناخية مشابهة لعاصفة التنين، كما أن البلاد شهدت انخفاض ما يقرب من 6 درجات، بسبب المنخفض الجوي الذي سببته العاصفة دانيال.

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روسيا اليوم