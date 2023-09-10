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الأحد، 10-09-2023 07:39 ص

بالمكان والزمان.. بيان رسمي عن تأثر مصر بالعاصفة "دانيال"

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الوكيل الاخباري - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن تتأثر البلاد بالعاصفة "دانيال" التي ضربت اليونان مؤخرا واتجهت نحو سواحل ليبيا.

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وحاصرت السيول المصاحبة للعاصفة عدة قرى في اليونان، وأدت إلى مقتل 11 شخصا وفقدان آخرين، بينما تعمل السلطات على إجلاء الآلاف.


ووصف الخبراء العاصفة "دانيال" بأنها "ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة"، وضربت العاصفة تحديدا مقاطعة مغنيسيا على مسافة 300 كيلومتر شمال أثينا.


واتجهت العاصفة إلى ليبيا، وأجبرت السلطات على إغلاق 4 موانئ نفطية رئيسية لمدة 3 أيام.


وليل السبت، توقعت هيئة الأرصاد في مصر أن تصل "بقايا العاصفة" إلى السواحل المصرية، لتضرب أقصى غرب الساحل الشمالي، الإثنين، يصاحبها سقوط الأمطار.
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر:


بعد أن غادرت العاصفة "دانيال" اليونان مخلفة وراءها أضرارا كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة، تحركت نحو الأراضي الليبية لتكون ليبيا على موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول، كما يتوقع نشاط في سرعات الرياح وارتفاع كبير للأمواج.


بدأت العاصفة تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة، وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية، ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت قصير.


لكن لا يزال هناك اختلاف واضح بين مخرجات النماذج العددية، لتوقع مسار العاصفة بدقة.


تختلف النماذج فيما بينها على أين سيكون مسار مركز المنخفض، هل في اتجاه بنغازي أو إجدابيا أو سرت، لكن في جميع الحالات فإن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة ويبقي الشك في تحديد المناطق المعنية بأكثر بالأمطار عنفا.


من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة "دانيال" إلى السواحل المصرية (أقصي غرب الساحل الشمالي) يوم الإثنين، يصاحبها سقوط الأمطار.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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