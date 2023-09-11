الإعصار "دانيال" هل يهدد بغرق الإسكندرية ومطروح؟.. إليك التفاصيل

الوكيل الاخباري - بعدما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من عدم استقرار الأحوال الجوية لمدة 48 ساعة قادمة، بسبب اقتراب إعصار "دانيال" من السواحل الشمالية، من المقرر أن تبدأ العاصفة على غرب البلاد وتمتد إلى مناطق من الشمال يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى أمطار رعدية على فترات متقطعة.



غرق الإسكندرية أو مطروح!

أمام هذه التغييرات المناخية، تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي احتمالات تعرض الإسكندرية أو مطروح للغرق بسبب العاصفة.



إلا أن خبراء الأرصاد الجوية نفوا الأمر تماماً، مشددين على أن هناك فرصا لسقوط الأمطار المتوسطة والتى تصل إلى غزيرة بعض الأوقات والرعدية على فترات متقطعة، لا أكثر.





فقد كشفت خرائط الطقس عن فرص سقوط الأمطار على الإسكندرية ومطروح وسيوة، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



كما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل الأمطار القاهرة غدا الثلاثاء، وسط نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

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