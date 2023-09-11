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الإثنين، 11-09-2023 03:45 م

أردوغان يصدر تصريحات حول العلاقات مع مصر ولقائه بالسيسي

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الوكيل الإخباري - علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن السيسي دعاه إلى مصر.

وتابع أردوغان: "هم قاموا بدعوتنا إلى مصر ونحن قلنا لهم ننتظركم في تركيا والوزراء المعنيون ورؤساء الاستخبارات سيعملون على تنظيم موعد الزيارة"، متابعا: "سنعمل على مضاعفة حجم تجارتنا مع مصر وإحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى".

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وأشار أردوغان: "عودة علاقاتنا مع مصر إلى وضع أفضل من ذي قبل قد تمكننا من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المشاكل الإقليمية وخاصة في الملف السوري".


وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد التقى بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة قادة مجموعة العشرين، في نيودلهي.


وأكد أردوغان خلال المحادثات أهمية تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين. فيما قال الجانب المصري، إن المحادثات شددت على ضرورة العمل على دفع مسار علاقات البلدين، واستئناف مختلف آليات التعاون الثنائي.

 

RT

 




 

 


 

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