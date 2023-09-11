تحذير عاجل في مصر من عاصفة دانيال

الوكيل الاخباري- أعلنت الأرصاد الجوية المصرية عن وصول العاصفة دانيال إلى مصر في منشور عاجل لها عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك.

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وذكرت الأرصاد أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تشكل العاصفة دانيال على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.



وكشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية وبهيئة الأرصاد الجوية المصرية، قائلا "العاصفة دانيال تسببت في أمطار غزيرة ونشاط رياح على اليونان وليبيا ".



وأضاف محمود شاهين :" نوهنا بأن العاصفة دانيال تفقد قوتها بدخوله على الأراضي الليبية وهذا ما حدث في ليبيا وبدأت العاصفة في دخول الأراضي المصرية منذ ساعات ".