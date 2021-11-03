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الأربعاء، 03-11-2021 03:39 م

مصر تدين تعرض جنودها لإطلاق نار في إفريقيا الوسطى

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الوكيل الإخباري-دانت مصر، تعرض 10 من جنودها الذين يشاركون في بعثة الأمم المتحدة للسلام في جمهورية إفريقيا الوسطى لإطلاق النار، مطالبة بتحقيق فوري في الحادث.

وقال رئيس بعثة مصر في الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق: "أعرب عن بالغ القلق وأدين تعرض 10 عناصر مصرية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى لإطلاق نار".

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وأكد عبد الخالق خلال تغريدة له عبر موقع تويتر: "أولويتنا هي توفير الرعاية الطبية المناسبة للمصابين".



وتابع: "أشدد على أهمية إجراء تحقيق فوري في الحادث للوقوف على أسبابه، وضمان المساءلة، وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".

روسيا اليوم

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