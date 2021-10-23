مصر.. الحكومة تنفي وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية

الوكيل الإخباري - نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، اليوم، الأنباء عن وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية.

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وبعد أنباء تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المصرية بشأن وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لوجود نقص في هذه السلع بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي.



وقالت إنه يتم ضخ كميات وفيرة من السلع بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية و بقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع انتظام صرف المقررات التموينية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي احتياجات المواطنين في مصر لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع، وضبط أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار.

روسيا اليوم