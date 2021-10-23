السبت 23-10-2021
الوكيل الاخباري

العراق: نجحنا في تحقيق تقارب بين السعودية وإيران

التحالف العربي يستهدف موقعا لتجميع الزوارق المفخخة في اليمن

عقلنة نقاش الإصلاح الإداري

وزير التربية : التعليم الوجاهي مستمر

مركز شابات الرصيفة يطلق مبادرة لتزيين الشوارع

تفاصيل جديدة حول وفاة 3 اشخاص بحريق مطعم في عمان

أردوغان: عاجلا أم آجلا سنحقق هدفنا في جعل تركيا ضمن أكبر 10 اقتصادات بالعالم

الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشبان الثلاثة

مصدر حكومي لـ الوكيل : لا إلزام لطلبة المدارس بمطعوم كورونا

رجل يحرق زوجته بالزيت في إربد

السبت، 23-10-2021 01:27 م

مصر.. الحكومة تنفي وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية

مصر سوق


الوكيل الإخباري - نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، اليوم، الأنباء عن وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية.

اضافة اعلان


وبعد أنباء تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المصرية بشأن وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لوجود نقص في هذه السلع بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي.


وقالت إنه يتم ضخ كميات وفيرة من السلع بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكذلك  بفروع المجمعات الاستهلاكية و بقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع انتظام صرف المقررات التموينية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي احتياجات المواطنين في مصر لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع، وضبط أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
617402014c59b74a31783950

العراق: نجحنا في تحقيق تقارب بين السعودية وإيران

Royal_Saudi_Navy_frigate_Al_Dammam_816_in_May_2014-scaled

التحالف العربي يستهدف موقعا لتجميع الزوارق المفخخة في اليمن

الغ

شويغو يحذر ألمانيا من عواقب تهديد روسيا بالنووي

washington

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال كولومبي

6173f498423604098173f0e5

وزير سويدي يحذر من انهيار أفغانستان بوتيرة أسرع مما كان متوقعا

155366742639479900

سفن حربية روسية وصينية تقوم بأول دوريات مشتركة في المحيط الهادئ

أخبار متعلقة
زلزال 3

مصر تعلن تسجيل هزة أرضية جديدة

d21fbe5351

القمة المصرية اليونانية القبرصية: القضية الفلسطينية لب الصراع في المنطقة

زلزال 3

هزة أرضية بقوة 6.4 درجة مركزها في البحر المتوسط

19_2021-637694795304125233-412

نهاية جدل لغز 'ميكروباص الساحل' في مصر .. والقبض على 3 أشخاص

89838-index

مصر وقبرص تبرمان اتفاقا للربط الكهربائي

6166c1944c59b7241b27e3fe

السيسي يعلن عن الجمهورية الجديدة في مصر