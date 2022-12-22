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الخميس، 22-12-2022 08:51 ص

مصر تستعد لافتتاح سد ضخم في إفريقيا بـ3 مليارات دولار

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية، سامح شكري، سيتوجه إلى العاصمة التنزانية للمشاركة في احتفال تدشين ملء بحيرة سد "جوليوس نيريري".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن وزير الخارجية سوف يشارك اليوم الخميس، في احتفال تدشين ملء بحيرة سد "جوليوس نيريري" في حضور عدد كبير من المسؤولين وممثلي التحالف المنفذ للمشروع، ورموز المجتمع التنزاني ووسائل الإعلام والمواطنين، حيث سيتم غلق بوابة نفق التحويل للإعلان عن بدء ملء المياه في السد.

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وأضاف المتحدث السفير أبو زيد أنه من المقرر أن تشارك رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية، سامية حسن، في الاحتفالية، نظرا لما يمثله المشروع من أهمية كبيرة للشعب التنزاني لتوليد الطاقة الكهربائية والسيطرة على فيضان نهر روفيجي، بالإضافة إلى تنظيم استدامة التدفقات المائية اللازمة لزراعة المناطق المحيطة به وممارسة أنشطة الصيد النهري.


وتجدر الإشارة إلى أن مشروع سد "جوليوس نيريري" يعد من أهم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في القارة الإفريقية بتكلفة 3 مليارات دولار، ويعد تجسيدا لقدرات وإمكانات الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في عدد من الدول الإفريقية، ونموذجا يحتذى به للتعاون الإقليمي البناء بين الدول الإفريقية الشقيقة لدعم جهود التنمية وتحقيق مصالح شعوبها.

 

RT

 




 

 


 

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