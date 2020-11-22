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الأحد، 22-11-2020 11:09 ص

مصر تستعد لجولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب

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الوكيل الاخباري- استكملت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الأحد، استعداداتها لتأمين انتخابات جولة الإعادة في البرلمان بمحافظات المرحلة الأولى غدا الاثنين.


واعتمدت وزارة الداخلية المصرية خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين وتشمل حماية المنشآت الهامة والحيوية، وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة، للحفاظ على الأمن والنظام.

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ولليوم الثاني على التوالي، انطلقت جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، للمصريين بالخارج، حيث تستقبل المقار الدبلوماسية في الخارج بطاقات الاقتراع الواردة عبر البريد، على أن تجرى الانتخابات بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل، فيما تجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.


وتجرى الإعادة في 13 محافظة كالآتي: محافظة الجيزة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحين على 15 مقعد، وفى محافظة الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعد، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين. 

 


فيما خرجت محافظة البحر الأحمر من الإعادة بعد فوز المرشحين بجميع المقاعد المخصصة لها وحسمها من الجولة الأولى.


ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

 

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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