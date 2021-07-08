الخميس 08-07-2021
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الخميس، 08-07-2021 02:03 م

مصر تسقط الجنسية عن اثنين من مواطنيها

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الوكيل الإخباري- أصدر مجلس الوزراء المصري، قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين تجنسا بجنسية دولة أجنبية أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المعنية.

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وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارا بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن، سعد رضا شبل محمود سعد، من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية، بتاريخ 19 يناير 1997، لحصوله على جنسية أجنبية، دون حصوله على موافقة مسبقة من سلطات البلاد، كما شمل القرار إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن المصري الآخر، سعيد حسن فرج الله حسين فرج الله، مواليد 29 نوفمبر 1967، لتجنسه بجنسية أجنبية دون أخذ موافقة مسبقة.


المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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