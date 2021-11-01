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الإثنين، 01-11-2021 04:29 م

مصر تصدر بيان بشأن حادث لطائرة سعودية

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الوكيل الإخباري-اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية بأحد أوناش الخدمة الأرضية على مهبط أرض مطار القاهرة، أثناء استعدادها للإقلاع إلى الرياض، ولم يؤثر ذلك على الطائرة التي استكملت رحلاتها.

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وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن طائرة الخطوط السعودية لم يحدث بها أي تلفيات في جسم الطائرة، بسبب هذا الاصطدام مع "البوش باك"، وأقلعت الرحلة بعدها مباشرة في طريقها إلى المملكة السعودية، بعد انتهاء فحص منطقة الاصطدام، والتأكد من عدم إحداثها أي تلفيات في جسم الطائرة.


وأضافت المصادر أن الواقعة تعود إلى اصطدام طائرة الخطوط السعودية من طراز الإيرباص A330- 300، كانت تستعد رحلتها رقم 313 للإقلاع بالركاب من مطار القاهرة في طريقها إلى السعودية، وأثناء إقلاع اصطدمت بأحد أوناش الخدمة على المهبط.


وتسبب هذا الحادث في تأخر إقلاع الرحلة لمدة ساعة، حتى التأكد من السلامة الفنية للطائرة، وعدم إحداث أي تلفيات بها تؤثر على سلامة الرحلة والركاب.

 

روسيا اليوم

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