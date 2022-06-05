الأحد 05-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وسط مواجهات

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

القوات المسلحة تستضيف مسابقة المحارب الدولية اليوم

ارتفاع درجات الحرارة في المملكة الأحد

عجلون: ورشة حول إشراك الشباب في عمليات صنع القرار

ندوة حول قانوني الانتخاب والأحزاب في بني كنانة

مسؤول فلسطيني يوضح حول صحة عباس

انطلاق فعالية تيد بالعربي في إطار التعاون بين تيد ومؤسسة قطر

الامن العام : إصابة سبعة أشخاص إثر سقوطهم داخل حفرة امتصاصية

محاضرة في الرمثا عن البطالة بين الشباب

الأحد، 05-06-2022 07:49 ص

مصر..وفاة قاضي سفاح الإسماعيلية حزنا على رحيل والدته

ك


الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام مصرية أمس السبت، أن أزمة قلبية أودت بحياة رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد المستشار أشرف حسين، الشهير بقاضي "سفاح الإسماعيلية" بعد أيام من رحيل والدته.

اضافة اعلان


وأفادت وسائل الإعلام المصرية بأن القاضي فارق الحياة أثناء أدائه عمله.


وأصيب الراحل البالغ من العمر 58 عاما بأزمة قلبية مفاجئة، سقط على إثرها مغشيا عليه أثناء وجوده داخل استراحة المستشارين ببورسعيد، نقل على إثرها إلى مستشفى آل سليمان، حيث أعلنت وفاته لاحقا.


ونقلت وسائل إعلام عن مقربين من المستشار الراحل أنه كان يعاني حالة من الحزن الشديد على والدته، التي رحلت قبل أسبوع.


ومن المقرر أن يوارى الراحل الثرى في مقابر عائلته في محافظة بني سويف عقب إنهاء الإجراءات اللازمة.


واشتهر المستشار الراحل إعلاميا بقاضي "سفاح الإسماعيلية" بعدما أصدر حكما على المتهم فيها عبد الرحمن دبور، بالإعدام شنقا، بتهمة ذبح شخص في الشارع وفصل رأسه عن جسده، في جريمة أثارت حالة من الذعر في الشارع المصري.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ممم

سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف

غ

الخطوط الهولندية تعلق رحلاتها من أوروبا إلى أمستردام

امططط

مياه الأمطار تغمر شوارع ميامي في أمريكا

62022410325398993405

بوتين : القوات الروسية ستدمر أي أسلحة ترسل إلى أوكرانيا

620223173021360477715

الشرطة الألمانية: إرتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار بافاريا إلى 5 قتلى

203344Image1-1180x677_d

لبنان: تمديد مهام قوات اليونيفيل في تموز المقبل