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الإثنين، 02-01-2023 11:06 ص

مطار دمشق الدولي يستأنف عمله عقب خروجه عن الخدمة جراء الضربات الإسرائيلية الأخيرة

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم الاثنين عقب توقفه عن الخدمة جراء الضربات الإسرائيلية الأخيرة ليلا.

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وجاء في بيان وزارة النقل: "عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين".

وأكد البيان أن "الكوادر العاملة وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قاموا بإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان الاسـرائيلي منذ ساعات الفجر والمباشرة بإصلاحها ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الآخرى المتضررة".

يذكر أن إسرائيل شنت عدوانا جويا بالصواريخ في الساعة 2 ليلة الاثنين من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفة مطار دمشق الدولي ومحيطه ما أدى لمقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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