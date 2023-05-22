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الإثنين، 22-05-2023 02:58 م

مطار هيثرو: لن يتم إلغاء أي رحلات جوية خلال الإضراب القادم لحراس الأمن

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الوكيل الإخباري- أعلن مطار هيثرو في لندن أنه لن يتم إلغاء أي رحلات جوية خلال الإضراب الذي سيقوم به حراس الأمن في مطار هيثرو خلال إجازة نصف العام الدراسي الأسبوع المقبل.

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ونقلت عديد وسائل الإعلام البريطانية عن بيان للمطار اليوم الاثنين، أن خطط الطوارئ الخاصة به، والتي تشمل نشر موظفين إضافيين، قدمت خدمة ممتازة للركاب" خلال فترات الإضراب السابقة، مضيفاً أنه لا ينبغي للركاب أن يقلقوا بشأن الإضراب خلال إجازة نصف العام الدراسي.


وأشار الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو جون هولاند كاي إلى أنه لم يكن للإضراب الذي استمر 15 يوما خلال ذروة عيد الفصح وعطلات نهاية الأسبوع خلال احتفالات تتويج الملك تشارلز الثالث أي تأثير على سير العمل في المطار، ولم يلحظ الركاب أي اختلاف عن الخدمة التي يتوقعونها في المطار.

 




 

 


 

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