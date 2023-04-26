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الأربعاء، 26-04-2023 03:12 م

الملك تشارلز يرفض طلبا لمطار هيثرو

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الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الملك تشارلز الثالث، طلب من الوزراء عدم إطلاق اسمه على إحدى البوابات (terminal) في مطار هيثرو في العاصمة لندن.

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وبحسب ما ورد أراد مطار هيثرو الاحتفال بتتويج تشارلز ملكا من خلال إعادة تسمية البوابة رقم 5 على اسم الملك تشارلز الثالث، بعد عقد تقريبا من تسمية البوابة رقم 2 تيمنا بالملكة الراحلة إليزابيث الثانية في العام 2014.

إلا أن قصر باكنغهام دعا الوزراء لرفض العرض بأدب دون التسبب في إحراج. يأتي كل هذا بينما تستعد العائلة المالكة لتتويج الملك في 6 مايو المقبل.

وقال مصدر حكومي إن "الاعتبارات البيئية" جعلت الملك مترددا في قبول العرض، فيما أشار مصدر آخر إلى أن الطلب رفض بسبب عدم وجود اتصالات وثيقة بين الملك تشارلز والمطار.

يذكر أن الملك لطالما كان ناشطا في مجال البيئة، وفي مؤتمر Cop26 في غلاسكو العام الماضي، وصف تغير المناخ بأنه "تهديد وجودي"، كما دعا إلى الانتقال من "الاقتصاد المعتمد على الوقود الأحفوري" إلى الاقتصاد المستدام.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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