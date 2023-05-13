السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

ضبط سائق مركبة شحن على طريق شويعر يدخن الارجيلة أثناء المسير - صور

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنزور بحادث سير في وادي رم-فيديو

اختتام معسكر المهارات والفنون الكشفية في عجلون

التعامل مع 1031 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

13996 شكوى تلقتها وزارة العمل خلال عام 2022

مجلس محافظة الزرقاء يسدد ديونا حكومية بقيمة مليون دينار

شاهد.. الملكة تنشر لأول مرة صور من تخرج الأميرة سلمى

بيان حول انتهاء عقود المعلمين في التعليم الخاص

اعتداء على برج ضغط عالي بوادي القطار في لواء ماركا - صور

السبت، 13-05-2023 10:38 ص

صاروخ "ستورم شادو" لا يختلف كثيرا عن الطائرات المسيرة

645ea9f74c59b73100741822


الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة تيلغراف في مقالة لـ لويس بيغ أن صواريخ "ستورم شادو" البريطانية، التي وعدت لندن بتوريدها لكييف، لن تغير ميزان القوى في منطقة العملية الخاصة.

اضافة اعلان


وكتب بيغ في المقالة: " من غير المرجح أن تغير "ستورم شادو" المشهد في ساحة المعركة. .. نحن في بريطانيا، يروق لنا الترويج بأن الصاروخ تم تطويره بشكل مشترك" بالتعاون مع فرنسا وأنه من الأسلحة المتقدمة، لكن هذا غير صحيح تماما. الصاروخ في الواقع هو نتاج متطور من مشروع فرنسي ألماني بدأ العمل به في عام 1983".


ووفقا له: ستورم شادو يشبه دبابة تشالنجر، من زاوية أن كليهما لم ينالا أبدا سمعة طيبة، ففي عام 2003، خلال الاختبارات، نجم عن الصاروخ اختراق  في طبقة الخرسانة لكنه لم ينفجر.


وقال بيغ: "واجهت زملائي المختصين في نزع الألغام مهمة صعبة عندما تلقوا تعليمات إزالة بقايا "السلاح المعجزة الجديد".


عيوب "ستورم شادو" أنه صاروخ مجنح، يشبه "الطائرة الروبوت" ويحلق باقل من سرعة الصوت. ويمكن إسقاطها بأنظمة الدفاع الجوي العادية.


في الوقت الحالي، الصاروخ البريطاني يمكن إطلاقه فقط من طائرة يوروفايتر تايفون.


"وبالتالي، قد يستغرق الأمر فترة طويلة قبل أن يتمكن الأوكرانيون حقا من استخدام ستورم شادو" بفعالية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8wcqqkWF3K66VyFMxaXJwvd24HntCilfCSGCsYQt

إعصار موكا يتجه إلى سواحل بنغلادش وميانمار ويهدد اللاجئين

645f46544236046465237885

زلزال بقوة 5.1 درجة في جنوب اليابان

3202315105138922336183

مفوضية أممية: 60 ألف لاجئ فروا من السودان إلى تشاد

165589

صحيفة: إغلاق المجال الجوي فوق روما خلال زيارة زيلينسكي

645f2e6342360458fc049d63

بايدن في سقطة جديدة.. ردة فعل ساخرة أثناء طرد الصحفيين من البيت الأبيض

1533791710570665

موجة شديدة الحرارة تضرب دولة عربية

أخبار متعلقة
image - 2023-04-30T124234.765

وسائل إعلام تكشف مدى الصواريخ طويلة المدى التي تعتزم بريطانيا إمداد أوكرانيا بها

image - 2023-04-30T103632.551

الملك تشارلز يعتزم ارتداء ثياب لجده جورج السادس أثناء تتويجه

image - 2023-04-26T112242.643

ألمانيا تعلن اعتراض طائرات عسكرية روسية فوق بحر البلطيق

64477a264236041de12fd13c

ترامب ينشر رسالة من الملك تشارلز دون موافقة الأخير.. فماذا جاء فيها؟

643d1d3c423604646679887b

أغنى من الملكة الراحلة.. الكشف عن ثروة تشارلز الثالث

643ce0494c59b7268a4f75ac

واشنطن ولندن توجهان نداء بشأن السودان