ترامب ينشر رسالة من الملك تشارلز دون موافقة الأخير.. فماذا جاء فيها؟

الوكيل الإخباري - من المقرر أن ينشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة خاصة كتبها إليه الملك تشارلز الثالث منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وذلك من دون أخذ موافقة العاهل البريطاني.



وستنشر الرسالة التي صاغها أمير ويلز آنذاك في عام 1995، في كتاب "رسائل إلى ترامب"، الذي يحتوي على مجموعة مراسلات الرئيس الخامس والأربعين مع قادة ومشاهير العالم، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والأميرة ديانا والممثل أليك بالدوين.

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وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أنه في الرسالة الموجهة إلى ترامب (76 عاما)، شكر تشارلز قطب العقارات لمنحه عضوية فخرية في نادي مار إيه لاغو الخاص به في بالم بيتش في ولاية فلوريدا، والذي يقيم به ترامب حاليا منذ مغادرته البيت الأبيض.



ووفقا للصحيفة، يتمنى الأمير لترامب النجاح في مشروعه ويعرب عن اهتمامه بزيارة منزله في فلوريدا، ودعاه للحضور إلى معهد تشارلز للهندسة المعمارية في لندن.



ومن المقرر أن ينشر كتاب "رسائل إلى ترامب" اليوم الثلاثاء، قبل أقل من أسبوعين من تتويج تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، ملكا وملكة.



وكانت آخر مرة التقى فيها الرئيس السابق تشارلز وغيره من كبار أعضاء العائلة المالكة في عام 2019، عندما حضر هو وزوجته ميلانيا مأدبة رسمية في قصر باكنغهام.



وفي العام السابق، التقى بالملكة إليزابيث لتناول الشاي في قلعة وندسور، وأبقى الملكة الراحلة منتظرة لمدة 12 دقيقة.

RT