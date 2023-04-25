الثلاثاء 25-04-2023
الوكيل الاخباري

هكذا أصبحت أسعار الذهب في الأردن بعد التسعيرة الثالثة

أمطار جديدة قادمة إلى المملكة الجمعة

تحذير من رابط خبيث عبر واتساب يوهم المواطنين بفرصة عمل مع فيسبوك براتب 900 دينار يومياً

شويغو يبحث القضايا الأمنية مع نظرائه من إيران وسوريا وتركيا

هبوط كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

المصفاة تشتري حصة الحكومة في أصول وموجودات الشركة بالعقبة والمطارات - وثائق

رئيس أوزبكستان: العلاقات الروسية الأوزبكية تطورت نحو الشراكة الكاملة

السفير الأردني في تل أبيب يزور النائب عماد العدوان وهو "بصحة جيدة"

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في القدس بعد الاعتداء عليهم

مخالفات السير القاتلة.. مختصون ينادون بثنائية الردع والمنظومة الأخلاقية

الثلاثاء، 25-04-2023 02:27 م

ترامب ينشر رسالة من الملك تشارلز دون موافقة الأخير.. فماذا جاء فيها؟

64477a264236041de12fd13c


الوكيل الإخباري - من المقرر أن ينشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة خاصة كتبها إليه الملك تشارلز الثالث منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وذلك من دون أخذ موافقة العاهل البريطاني.

وستنشر الرسالة التي صاغها أمير ويلز آنذاك في عام 1995، في كتاب "رسائل إلى ترامب"، الذي يحتوي على مجموعة مراسلات الرئيس الخامس والأربعين مع قادة ومشاهير العالم، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والأميرة ديانا والممثل أليك بالدوين.

اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أنه في الرسالة الموجهة إلى ترامب (76 عاما)، شكر تشارلز قطب العقارات لمنحه عضوية فخرية في نادي مار إيه لاغو الخاص به في بالم بيتش في ولاية فلوريدا، والذي يقيم به ترامب حاليا منذ مغادرته البيت الأبيض.


ووفقا للصحيفة، يتمنى الأمير لترامب النجاح في مشروعه ويعرب عن اهتمامه بزيارة منزله في فلوريدا، ودعاه للحضور إلى معهد تشارلز للهندسة المعمارية في لندن.


ومن المقرر أن ينشر كتاب "رسائل إلى ترامب" اليوم الثلاثاء، قبل أقل من أسبوعين من تتويج تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، ملكا وملكة.


وكانت آخر مرة التقى فيها الرئيس السابق تشارلز وغيره من كبار أعضاء العائلة المالكة في عام 2019، عندما حضر هو وزوجته ميلانيا مأدبة رسمية في قصر باكنغهام.


وفي العام السابق، التقى بالملكة إليزابيث لتناول الشاي في قلعة وندسور، وأبقى الملكة الراحلة منتظرة لمدة 12 دقيقة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
030322-choigou-guerassamov-m

شويغو يبحث القضايا الأمنية مع نظرائه من إيران وسوريا وتركيا

image - 2023-04-25T151235.619

ميدفيديف: ربما نكون على شفا حرب عالمية جديدة

64477a184c59b72b546200c8

رئيس أوزبكستان: العلاقات الروسية الأوزبكية تطورت نحو الشراكة الكاملة

6447a3ae4c59b72b546200f7

الاتحاد الأوروبي يخصص لأوكرانيا 1.5 مليار يورو

6447a9a64236041cb200cc24 (1)

الجيش السوداني يتحدث عن "احتلال سفارة" دولة عربية في الخرطوم

2022-12-16t230811z_1040310493_rc257y96kua3_rtrmadp_3_usa-defense-jones-act-update-1-pix-scaled

بايدن يعلن رسميا خوضه الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع نائبه هاريس

أخبار متعلقة
641fbea24236047b49566c38 (1)

ترامب يصف الولايات المتحدة بـ"مكب للنفايات" ويكشف السبب

image - 2023-04-25T090416.619

الكرملين يكشف حقيقة وجود شبيه لبوتين يظهر في المناسبات العامة

597B2239-DDBA-46CC-A7F4-46ACCC8371E1

استقالة كبيرة مستشاري بايدن للسياسة الداخلية

image - 2023-03-30T144546.352

الملك تشارلز يلتقي شولتس ويلقي كلمة أمام البرلمان الألماني

642409534c59b73851388645

الولايات المتحدة تدعو تايوان للمشاركة في قمة "من أجل الديمقراطية"

145-101908-world-nuclear-weapons_700x400

أمريكا تحجب بعض البيانات النووية عن روسيا