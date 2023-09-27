مظاهرات في بوركينا فاسو تأييدا للحكومة الانتقالية

الوكيل الإخباري - أفاد موقع Burkina24، بأن مدينة واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، تشهد مظاهرات حاشدة دعما للحكومة الانتقالية.

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ووفقا للموقع، خرج آلاف الشباب إلى الشوارع مساء أمس الثلاثاء واتجهوا نحو الساحة المركزية بالمدينة، مرددين شعارات مؤيدة لرئيس الحكومة الانتقالية إبراهيم تراوري.



ويشار إلى أن مظاهرات التأييد، بدأت بعد انتشار معلومات على شبكات التواصل الاجتماعي هناك عن محاولة انقلابية، وهو خبر لم يتأكد لاحقا.



وفي وقت سابق، ذكرت مجلة Jeune Afrique ، أن تراوري أجرى تغييرات في وكالة المخابرات الوطنية وجهاز أمن الدولة وسط محاولات لزعزعة استقرار الوضع في البلاد، بما في ذلك من الخارج.



وذكر الموقع، أنه تم القبض على عدد من العسكريين من حاشية تراوري للاشتباه في قيامهم "بالتآمر ضد أمن الدولة".



وقامت سلطات بوركينا فاسو في وقت لاحق، بتعليق نشر مجلة Jeune Afrique حتى إشعار آخر، بسبب نشر مواد اعتبرتها تشوه سمعة القوات المسلحة الوطنية.

RT