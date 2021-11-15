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الإثنين، 15-11-2021 04:22 م

مفوضية الانتخابات الليبية ترفض ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة

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الوكيل الإخباري-أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم الاثنين، رفضها ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة.

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وجاء إعلان رفض ترشح نجل الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، في منشور على صفحة المفوضية الرسمية على "فيسبوك"، غير أنها حذفت الإعلان في وقت لاحق.


وكان رئيس قسم العمليات الرئيسية بالمفوضية، سعيد القصبي، قال في وقت سابق من اليوم إن مفوضية الانتخابات تقف على مسافة واحدة من المرشحين كافة، سواء للانتخابات الرئاسية والتشريعية.


يذكر أن المفوضية أشارت أمس الأحد إلى أن أن سيف الإسلام القذافي تقدم بمستندات ترشحه "مستكملا جميع المصوغات القانونية" المنصوص عليها بموجب القانون رقم 1 الصادر عن مجلس النواب الليبي بشأن انتخاب رئيس الدولة الليبية.

 

روسيا اليوم

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