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الأحد، 07-11-2021 04:44 م

رويترز: الدبيبة يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة الليبية

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الوكيل الإخباري-أفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري.

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ونقلت "رويترز" اليوم الأحد عن مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تأكيده أن الدبيبة يعتزم الترشح لمنصب رئيس الدولة.


ويأتي ذلك قبل يوم من فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في ليبيا شهر ديسمبر القادم.


وأعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، اليوم أن قبول الترشح للانتخابات الرئاسية سيستمر حتى 22 نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.

 

روسيا اليوم

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