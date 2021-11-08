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الإثنين، 08-11-2021 02:48 م

دانيال أورتيغا يفوز بالانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا

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الوكيل الإخباري-قالت بريندا روشا رئيسة المجلس الأعلى للانتخابات في نيكاراغوا، إن رئيس الدولة الحالي دانيال أورتيغا، فاز في الانتخابات الرئاسية فينيكاراغوا .

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وذكرت روشا، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن أورتيغا حصل على دعم 74.99٪ من الناخبين. وأضافت: "بعد فرز ما يقرب من 50٪ من الأصوات، أدلى 74.99٪ من الناخبين بأصواتهم للتحالف الذي يتزعمه حزب الجبهة الساندينية للتحرير الوطني".


ووفقا لها، شارك في الانتخابات 65.34٪ أي أكثر من 4.4 مليون مواطن من الذين لهم حق التصويت. ستصبح النتائج الإضافية للتعبير عن الإرادة معروفة خلال هذا النهار.


وستحدد الانتخابات التي جرت الأحد، من سيتولى الرئاسة للسنوات الخمس المقبلة، ومن سيشغل 90 مقعدا من 92 في الكونغرس الوطني.

وتسيطر جبهة "ساندينستا" التي يرأسها أورتيغا وحلفاؤه على الكونغرس وجميع المؤسسات الحكومية في نيكاراغوا.

 

روسيا اليوم

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