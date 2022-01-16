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الأحد، 16-01-2022 12:26 م

مقتل طفل وإصابة 4 عناصر من طالبان في تفجير عبوة بكابول

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الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الأمنية في أفغانستان، الأحد، مقتل طفل وإصابة 4 عناصر من طالبان في تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية للحركة بكابول.

وقال الجنرال موبين، المتحدث باسم إدارة الأمن، في تصريح نقلته قناة طلوع نيوز المحلية في افغانستان إن "عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق استهدفت مركبة عسكرية الأحد، بكابول".

وأضاف أن "طفلا قتل فيما أصيب 4 عناصر أمن بجروح، دون ذكر مدى خطورتها".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اللغم المزروع في العاصمة الأفغانية.

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الأناضول

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