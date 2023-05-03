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الأربعاء، 03-05-2023 09:06 ص

مقتل كنديين اثنين قاتلا في صفوف القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك

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الوكيل الإخباري- قالت قناة" سي تي في" الكندية، إن مواطنين كنديين كانا يقاتلان في صفوف القوات الأوكرانية قتلا في أرتيوموفسك (باخموت) خلال اشتباكات الأسبوع الماضي.

وبحسب القناة، "كول زيلينكو البالغ من العمر 21 عاما من أونتاريو وكايل بورتر البالغ من العمر 27 عاما من ألبرتا. كانا يقاتلان في اللواء الميكانيكي 92 التابع للقوات الأوكرانية. وقتلا نتيجة القصف المدفعي في أرتيوموفسك. تم تحديد أن زيلينكو وبورتر كانا المواطنين الكنديين الوحيدين في وحدتهم".

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من جهتها لم تؤكد وزارة الخارجية الكندية بعد المعلومات الواردة.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن الوحدات الروسية، تسيطر على حوالي 90%، من مدينة أرتيوموفسك.

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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