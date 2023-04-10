الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

ضبط 640 متسولا خلال الشهر الماضي

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

وزير الزراعة يلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات الاردنيات

الغذاء والدواء تغلق 11 منشأة وتوقف 57 أخرى بالزرقاء

بالفيديو .. بدء تساقط كثيف للامطار في عمان

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

محافظ جرش يشكل لجنة لإعادة إحياء السوق القديم

الملك يبحث فرص التعاون الاقتصادي مع مسؤولين يابانيين

بكيرات: الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين بالمسجد الأقصى

الكرملين يعلق على تسريب الوثائق السرية من البنتاغون

الإثنين، 10-04-2023 03:44 م

بوشيلين: القوات الأوكرانية فجرت المبنى الإداري في أرتيموفسك قبل انسحابها

64340234423604372c5c2a84


الوكيل الإخباري- أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية فجرت المبنى الإداري في مدينة أرتيموفسك قبل الانسحاب.

اضافة اعلان

 

وأضاف أن القوات الأوكرانية لا تشفق على المدينة، في حين تدفع القيادة الأوكرانية الجنود إلى "مطحنة لحم"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جمهوريته ستتمكن من إعادة إعمار أرتيموفسك بعد انتهاء الأعمال القتالية. وشدد على أن خبرة إجراء مثل هذه الأعمال في مدينة ماريوبول موجودة لدى الجمهورية.

وقام بوشيلين بزيارة إلى مدينة أرتيموفسك، اليوم الاثنين، مفيدا بأن القوات الروسية تواصل تحرير الأراضي الروسية.

تقع مدينة أرتيموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة وتعد مركز نقل هام لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس. وتستمر المعارك القاسية من أجل السيطرة على المدينة منذ أكثر من نصف عام. 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6433f63542360430a6002a96

زيلينسكي مطالب بالرد على عريضة بشأن الجنود الأوكرانيين

thumbs_b_c_f68015655b0534918a5e1c778c521166

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

6433f7c84c59b75f2445cd48

الخارجية الإيرانية: لا قيود على سفر المصريين إلى إيران

DPEv9bsXUAAPADs

الشورى القطري يدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى

6433ea9a42360437e42f26c5 (1)

الكرملين: لا نستبعد احتمال التجسس الأمريكي على زيلينسكي

6433e6cb42360430a6002a7d

أبرز 5 وثائق تم تسريبها عن البنتاغون

أخبار متعلقة
643129894c59b727f50fd68e

زيلينسكي يضع شرطا مستحيلا للسلام في أوكرانيا

642e56dc4c59b749b95d379e

القوات الأوكرانية تقصف قرية حدودية في بريانسك الروسية

641af8e94c59b7764907f71a

زيلينسكي يعلن زيارته لمواقع عسكرية في اتجاه أرتيوموفسك

64155d504236046660426329 (1)

المدفعية الروسية توجه ضربات دقيقة ومركزة لخنادق الجيش الأوكراني

6414156842360425d255002c

مسؤول أوكراني سابق: النزاع يهدد أوكرانيا بالفناء

641014da4c59b7739434da1b

قوات كييف تكثف عمل المجموعات التخريبية في محوري سفاتوفو وكريمينايا