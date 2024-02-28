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مقتل مسلح خلال محاولة لزرع عبوة ناسفة في جنوب شرق إيران

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الأربعاء، 28-02-2024 11:58 ص

مقتل مسلح خلال محاولة لزرع عبوة ناسفة في جنوب شرق إيران

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الوكيل الإخباري- نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن المدعي العام لإقليم سستان وبلوشستان قوله إن “مخططا إرهابيا” لاستهداف سيارة شرطة عن طريق زرع عبوة ناسفة على جانب طريق في الإقليم الواقع في جنوب شرق إيران فشل اليوم الأربعاء وانتهى بمقتل أحد المسلحين الذين كانا يحاولان تنفيذه.

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وذكرت السلطات أن المسلح الثاني فر من المكان وأنها لم تحدد الجماعة التي ينتميان لها. لكن من المعروف أن المسلحين يعبرون حدود إيران الشرقية لشن هجمات على قوات الشرطة.


وإقليم سستان وبلوشستان من المناطق التي تكثر فيها أعمال العنف، لا سيما من جماعة جيش العدل وهي جماعة سنية مسلحة تنتمي لأقلية البلوش التي تعيش في باكستان وإيران.


وفي يناير كانون الثاني، دمرت إيران قاعدتين لجماعة جيش العدل في باكستان ردا على هجوم في ديسمبر كانون الأول أسفر عن مقتل 11 من أفراد الأمن الإيرانيين. وردت باكستان على الهجوم على الفور بشن هجمات على مسلحين انفصاليين من البلوش داخل إيران بعد ذلك بأيام قليلة.



 




 

 


 

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