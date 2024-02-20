مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: طهران لم ترسل أي أسلحة إلى اليمن

الوكيل الإخباري - فند مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني المزاعم الأمريكية حول إرسال بلاده الأسلحة إلى اليمن.



وقال إيرواني في رسالة وجهها للرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي بأن "المندوب الأمريكي في المنظمة الدولية نشر معلومات خاطئة وتهم لا أساس لها ضد إيران خلال جلسة لمجلس الأمن فيما يخص اليمن وأوضاع البحر الأحمر، مستغلا منصة مجلس الأمن للترويج لغايات سياسية حمقاء".

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وأكد بأن إيران "ترفض بحزم هذه التهم الفارغة وتعتبرها ذريعة أمريكية لتبرير العدوان العسكري غير المشروع على اليمن"، مضيفا بأنه "ليس لطهران أي نشاط يخالف القرارات الدولية المتعلقة ببيع أو نقل الأسلحة وأن إيران تدعم دوما حل الأزمة اليمنية عبر المسار الدبلوماسي وتؤكد التزامها بأمن وحرية الملاحة".



وشدد مرة أخرى على "إدانة بلاده للعدوان العسكري الأمريكي والبريطاني والاستخدام غير المشروع للقوة في اليمن والذي ينتهك بشكل واضح سيادة ووحدة أراضي اليمن والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ويعتبر تهديدا حقيقيا للسلام والاستقرار والأمن في المنطقة".

RT