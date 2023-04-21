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الجمعة، 21-04-2023 03:10 م

مقتل 10 أشخاص من عائلة واحدة بإطلاق نار في جنوب إفريقيا

جري


الوكيل الإخباري - أفادت شرطة مقاطعة كوازولو ناتال الجنوبية الشرقية في جنوب إفريقيا اليوم الجمعة، بمقتل 10 أشخاص من عائلة واحدة في إطلاق نار وقع بمدينة بيترماريتسبرج.

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وقالت الشرطة في بيان "وفقا لتقارير أمنية أولية، اقتحم مسلحون مجهولون منزلا ومنطقة محيطة به في بيترماريتسبرج ونصبوا كمينا للعائلة. أصيبت 7 نساء و3 رجال بجروح أودت بحياتهم خلال إطلاق النار".


وأضاف البيان أن وزير الشرطة بيكي سيلي وكبار قادة جهاز الأمن في البلاد سيتوجهون لموقع الجريمة في وقت لاحق اليوم.


ولم يتضح على الفور الدافع وراء القتل.
وتعتبر عمليات إطلاق النار الجماعية شائعة نسبيا في جنوب إفريقيا، حيث يوجد أحد أعلى معدلات القتل في العالم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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