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الأربعاء، 26-04-2023 04:37 م

مقتل 10 عناصر أمن هنود بهجوم لمتمردين

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الوكيل الإخباري - قتل 10 عناصر أمن هنود وسائقهم المدني في ولاية تشاتيسغار وسط شرق البلاد، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة بمركبتهم، وفق ما أعلنت الشرطة التي اتهمت متمردين بالوقوف وراء الهجوم.

وقال مسؤول كبير في شرطة تشاتيسغار، إن عناصر الأمن "كانوا عائدين من عملية عندما وقع الانفجار الذي استهدف مركبتهم".

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وتعد هذه الحادثة، من أسوأ الخسائر التي تتكبدها قوات الأمن في الهند منذ أكثر من سنتين.


وقتل عناصر الأمن في طريق عودتهم من مهمة تحقيق حول الحركات المتمردة في إقليم دوانتيوندا المعزول.


وقتل المتمردون 20 جنديا من قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية عام 2021 في معارك مسلحة في غابات ولاية تشاتيسغار.


ويخوض المتمردون الماويون، الذين يستلهمون كفاحهم من الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، تمردا ضد الحكومة الهندية منذ أكثر من 4 عقود، مطالبين بمنح أراض وتوفير وظائف للمزارعين والفقراء.


وينشط المتمردون في عدة مناطق من الهند، ويهاجمون بشكل دوري القوات الحكومية والمسؤولين، وتعتبرهم الحكومة الهندية من أكبر تهديد للأمن الداخلي للهند.

 

RT

 




 

 


 

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