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السبت، 15-10-2022 11:09 م

مقتل 11 على الأقل في هجوم بمعسكر تدريب عسكري في روسيا

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الوكيل الاخباري - قالت وكالة الإعلام الروسية، إنّ ما لا يقل عن 11 شخصا لاقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون في معسكر تدريب جنوب روسيا السبت عندما فتح مهاجمان النار على مجموعة من المتطوعين الذين كانوا يرغبون في القتال في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن المهاجمين الاثنين لقيا حتفهما بالرصاص بعد الهجوم الذي وقع في منطقة بيلغورود. 

وقالت إنهما من مواطني جمهورية سوفيتية سابقة دون أن تذكر مزيد من التفاصيل.

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