مقتل 6 أشخاص بعاصفة غبارية في أمريكا- فيديو

الوكيل الإخباري- لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، أمس الاثنين، بحوادث تصادم بين نحو 100 سيارة على طريق سريع في ولاية إيلينوي الأمريكية، بعد أن تسببت عاصفة غبارية بانخفاض مستوى الرؤية.



وقالت شرطة ولاية إيلينوي في بيان إن نحو 40 إلى 60 سيارة ركاب إضافة إلى 30 مركبة تجارية، تعرضت لحوادث اصطدام في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي "بسبب الرياح الشديدة التي هبت حاملة معها الغبار من الحقول الزراعية عبر الطريق السريع".

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وأضاف البيان أن النيران اندلعت في شاحنتين صغيرتين؟، في حوادث السير التي وقعت في وقت متأخر من الصباح، على امتداد أكثر من 3 كيلومترات من الطريق السريع 55 الذي يربط بين مدينتي شيكاغو وسانت لويس.