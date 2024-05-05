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الأحد، 05-05-2024 08:25 ص

نقابة المهندسين: 580 وفاة و74 حالة عجز استفادت من صندوق التكافل

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الوكيل الإخباري - دعت نقابة المهندسين الأردنيين، المهندسين إلى الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي نظرا للمزايا التأمينية التي يوفرها للمؤمن عليه في حالة العجز أو الوفاة.

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وقالت النقابة، إن اشتراكك في صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المهندسين يضمن لك ولعائلتك مبلغ تكافل اجتماعي قد يصل إلى 70 ألف دينار في حالة العجر أو الوفاة.

 

وأضافت أن أكثر من 5 آلاف مشترك وأكثر من 24 مليون دينار في صندوق التكافل، استفاد منها 580 حالة وفاة و74 حالة عجز. يهدف الصندوق إلى تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أعضائه، من خلال توفير مبلغ تكافل اجتماعي يصرف في حالتين رئيسيتين:


1. في حال تعرض المشترك "لا قدر الله" لحالة عجز تجعله غير قادر على خدمة نفسه بنفسه.


2. في حالة وفاة المشترك حيث يتم صرف مبلغ التكافل الاجتماعي للورثة حسب الشريعة الاسلامية أو لمن يسميهم المشترك في طلب الاشتراك.


وأشارت النقابة إلى أن الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي أمان للمهندس وعائلته.

 




 

 


 

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