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السبت، 25-09-2021 07:11 م

مقتل 8 جنود بهجوم لداعش في نيجيريا

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الوكيل الإخباري - قتل ثمانية جنود على الأقل وجرح وفقد آخرون، إثر كمين نسب لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرق نيجيريا، وفق مصدرين عسكريين لـ"فرانس برس".

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ونقلت الوكالة عن المصدرين أن قافلة عسكرية تعرضت لقصف صاروخي من مسلحي ولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم "داعش" بين مدينتي ديكوا ومارتي في منطقة بحيرة تشاد.


وأضافت أن "ثمانية جنود آخرين إضافة إلى عنصر من ميليشيات موالية للحكومة في البلاد  منخرطة في مكافحة الإرهابيين"، أُصيبوا بجروح. وأخذ الإرهابيون "معهم آليتين عسكريتين وأضرموا النار بثلاث آليات أخرى".


وهذا الهجوم هو الثاني الذي يشنّه تنظيم "داعش" الإرهابي خلال أسبوعين ضد القوات المسلحة النيجيرية.

 

وفي الفترة الأخيرة، صعّد التنظيم هجماته ضد المدنيين في محور مايدوغوري-مونغونو، في منطقة يبلغ نطاقها 135 كيلومترا، وقد أقام نقاط مراقبة يمارس فيها السطو والقتل، وفق شهادات سكان المنطقة.


وحضّت هذه الهجمات شبه اليومية القوات المسلّحة على تسيير دوريات على طول هذا الطريق، وفق المصدرين العسكريين.


المصدر : روسيا اليوم 

 

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