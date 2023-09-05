مقتل 9 أشخاص في اشتباكات بين فصيلين متمردين في كولومبيا

الوكيل الاخباري - قتل تسعة أشخاص على الأقل في اشتباكات اندلعت في شمال شرق كولومبيا بين فصيلين متمردين، بحسب ما أفادت السلطات الكولومبية.

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واندلعت الاشتباكات بين مسلحين من "جيش التحرير الوطني"، وعناصر من "هيئة الأركان العامة المركزية"، أبرز فصيل منشق عن جماعة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، رفض اتفاق السلام بين "فارك" والحكومة الكولومبية في 2017.



وقال حاكم مقاطعة أراوكا الكولومبية، ويلينتون رودريغيز، للصحفيين إن القتال يدور منذ نهاية الأسبوع الماضي في بلدة بويرتو روندون في المقاطعة المتاخمة للحدود مع فنزويلا.

روسيا اليوم