مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم السبت 8-10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها كلاسيكو ميلان ضد يوفنتوس فى الدوري الإيطالي، وتشيلسي ضد وولفرهامبتون ومانشستر سيتي مع ساوثهامتون فى الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مواجهة خيتافي مع ريال مدريد بالدوري الإسباني



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة





بورنموث× ليستر سيتي – الخامسة عصرا على قناة beIN Sports HD Xtra 1



تشيلسي × وولفرهامبتون– الخامسة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر سيتي× ساوثهامتون– الخامسة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



نيوكاسل يونايتد × برينتفورد– الخامسة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium



برايتون × توتنهام – السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة





ألميريا X رايو فاليكانو– الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريدX جيرونا– الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1



إشبيلية X أتلتيك بيلباو– الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1



خيتافي X ريال مدريد– الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



ساسولوX انتر ميلان– الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1



ميلان X يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1



بولونياX سامبدوريا – الساعة 9:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1





مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة





باير ليفركوزن X شالكة– الساعة 4:30 عصرا



ماينز X لايبزيج– الساعة 4:30 عصرا



بوخوم X آينتراخت فرانكفورت– الساعة 4:30 عصرا



أوجسبورج X فولفسبورج– الساعة 4:30 عصرا



بوروسيا دورتموندX بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



مارسيلياX اجاكسيو– الساعة 6 مساء



ستاد ريمسX باريس سان جيرمان– الساعة10 مساء على قناة beIN Sports Connect

اضافة اعلان

ملاعب