السبت 13-05-2023
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السبت، 13-05-2023 09:45 ص

موجة شديدة الحرارة تضرب دولة عربية

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الوكيل الإخباري- تتعرض مصر لموجة شديدة الحرارة اعتبارًا من اليوم السبت، وتسجل محافظة أسوان الحدودية 38 درجة مئوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن يسود طقس حار نهارًا على أقاليم القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية.

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وحذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع الحرارة على محافظتي شمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، متوقعة في الوقت نفسه أن يكون الطقس مائلًا للبرودة ليلًا على جميع أنحاء البلاد.

 

وتوقعت الأرصاد تكوّن الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على القاهرة والسواحل الشمالية والوجة البحري وشمال الصعيد، وتتزايد كثافتها على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وعن حالة الرياح، قالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان إن السواحل الشمالية والوجه البحري ستشهد حالة نشاط رياح، ومن المتوقع أن تنشط على فترات متباعدة طوال اليوم، متوقعة اعتدال حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، بينما يسجل ارتفاع الموج بين 1 - 1.5 متر، لكنها ترتفع في البحر الأحمر إلى 1.5 - مترين.

 

العين

 




 

 


 

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