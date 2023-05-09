زلازل تضرب مصر وإثيوبيا قرب السد العالي والنهضة.. خبير يكشف ما يحدث

الوكيل الإخباري- تحدث أستاذ الجولوجيا بجامعة القاهرة، عباس شراقي عن وقوع زلزالين في مصر وإثيوبيا قرب السد العالي وسد النهضة، وذلك عقب زلزال ضرب إثيوبيا أمس الاثنين.

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وقال شراقي: "وقع زلزال جديد بعد ظهر يوم 8 مايو 2023 الساعة 2:26م بتوقيت القاهرة بقوة 4.4 ريختر على عمق 9.8 كم، ويبعد 100 كم فقط شمال شرق سد النهضة، ويعتبر هو الأقرب على الاطلاق من جملة مئات الزلازل خلال المائة عام الأخيرة فى إثيوبيا، ويبعد زلزال اليوم 420 كم من أديس أبابا، وقد حدث فجر أمس زلزال بقوة 4.1 ريختر على عمق 10 كم شرقى إثيوبيا على بعد حوالى 650 كم شرق سد النهضة".



وتابع شراقي: "ربما يكون تأثير الزلازل الحالية غير ذى شأن، ولكن سوف يكون لها تأثير كبير فيما بعد خاصة اذا ازدات قوة الزلزال فى وجود مخزون مائى كبير بحجم البحيرة عند اكتمالها بـ 74 مليار م3".



وأشار إلى أن منطقة الأخدود الأفريقي الذي يقسم إثيوبيا نصفين هي أكثر المناطق الأفريقية تعرضا للزلازل والبراكين، وتشكل الدوائر البيضاء في الخريطة المرفقة مراكز لزلازل خلال المائة عام السابقة، قطر الدائرة يمثل قوة الزلزال على مقياس ريختر.

روسيا اليوم