الخميس 04-05-2023
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الخميس، 04-05-2023 07:42 ص

25 وفاة و23 إصابة بحادث سير مروع في مصر

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الوكيل الاخباري - أفادت مصادر أمنية وطبية مصرية بمقتل 25 شخصا وإصابة 23 آخرين بجروح في حادث تصادم بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة للنقل في محافظة الوادي الجديد.

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وعقب الحادث، قررت السلطات المصرية وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق الداخلة/ الخارجة/ أسيوط، من الساعة 8 مساء وحتى 7 صباحا، اعتبارا من اليوم الخميس، إثر الحادث المروع الذي شهدته المحافظة.


وكشفت التحقيقات الأولية في الحادث الذي وقع على طريق الخارجة أسيوط والمتوجه إلى القاهرة، أن الأتوبيس التابع لشركة نقل سياحي اصطدم بالخلف بمقطورة سيارة نقل ثقيل وانقلب. ووقع الحادث بدائرة قسم شرطة الخارجة. وقد توافد المواطنون في مصر لتقديم العون والتبرع بالدم لصالح المصابين في الحادث المروع.


وتم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين من موقع الحادث ونقلهم للمستشفيات، وقد وجه المحافظ اللواء دكتور محمد الزملوط بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم.


وناشدت محافظة الوادي الجديد خلال بيان جموع المواطنين التوجه للتبرع بالدم لحساب المصابين في الحادث، وسط حالة من الحزن الشديد بين كافة أهالي المحافظة تجاه الحادث المروع.


وقرر محافظ الوادي الجديد وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق الداخلة/ الخارجة/ أسيوط، من الساعة 8 مساء وحتى 7 صباحا، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس، حفاظا على أرواح المواطنين في مصر، نظرًا لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل.

 

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