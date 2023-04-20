السودان.. قوات الدعم السريع تعلن تسليم 27 عسكريا مصريا إلى الصليب الأحمر

الوكيل الإخباري- أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الخميس، تسليم 27 عسكريا مصريا إلى الصليب الأحمر كانوا في قاعدة مروي العسكرية.



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وأصدرت قيادة قوات الدعم السريع بيانا قالت فيه إنه "تقديرا للعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تربط شعبي السودان ومصر ووفاءا بالتزامها المعلن بالمحافظة على رعايا الشقيقة مصر وامتثالا للقوانين والأعراف الدولية قامت قوات الدعم السريع صباح اليوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023م بتسليم 27 عسكريا من رعايا جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى الصليب الاحمر الدولي ويذكر أن الجنود المصريين الذين جرى تسليمهم اليوم كانوا متواجدين في قاعدة مروي العسكرية وتحفظت عليهم قوات الدعم السريع في الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2023 وهم في حالة صحية ممتازة حتى لحظة تسليمهم بكافة متعلقاتهم للجنة الدولية للصليب الأحمر.



وشكرت قوات الدعم السريع في البيان حكومة جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجميع الدول الشقيقة والصديقة التي تواصلت مع قيادة الدعم السريع في هذا الشأن، كما شكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على التعاون والتنسيق.

روسيا اليوم



