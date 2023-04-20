الخميس 20-04-2023
الوكيل الاخباري

ستولتنبرغ يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة

السودان.. قوات الدعم السريع تعلن تسليم 27 عسكريا مصريا إلى الصليب الأحمر

الغذاء والدواء: فرق طوارئ لدعم التفتيش الميداني خلال فترة العيد

الأردن سيبقى السند لأهلنا في فلسطين والقدس

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة عيد الفطر المبارك

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

البحوث الفلكية في مصر تعلن موعد عيد الفطر

إصابة إثر تدهور مركبة في السرو

كانيل يفوز بولاية رئاسية ثانية في كوبا

السودان.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 198 وأكثر من ألف إصابة

الخميس، 20-04-2023 11:53 ص

السودان.. قوات الدعم السريع تعلن تسليم 27 عسكريا مصريا إلى الصليب الأحمر

6440fd154c59b724d56c7575


الوكيل الإخباري- أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الخميس، تسليم 27 عسكريا مصريا إلى الصليب الأحمر كانوا في قاعدة مروي العسكرية.

اضافة اعلان

 

وأصدرت قيادة قوات الدعم السريع بيانا قالت فيه إنه "تقديرا للعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تربط شعبي السودان ومصر ووفاءا بالتزامها المعلن بالمحافظة على رعايا الشقيقة مصر وامتثالا للقوانين والأعراف الدولية قامت قوات الدعم السريع صباح اليوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023م بتسليم 27 عسكريا من رعايا جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى الصليب الاحمر الدولي ويذكر أن الجنود المصريين الذين جرى تسليمهم اليوم كانوا متواجدين في قاعدة مروي العسكرية وتحفظت عليهم قوات الدعم السريع في الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2023 وهم في حالة صحية ممتازة حتى لحظة تسليمهم بكافة متعلقاتهم للجنة الدولية للصليب الأحمر.


وشكرت قوات الدعم السريع في البيان حكومة جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجميع الدول الشقيقة والصديقة التي تواصلت مع قيادة الدعم السريع في هذا الشأن، كما شكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على التعاون والتنسيق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-04-20T115340.415

منفذ الهجوم على رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يواجه عدة تهم

53XRg

البحوث الفلكية في مصر تعلن موعد عيد الفطر

1681966578207

كانيل يفوز بولاية رئاسية ثانية في كوبا

6440eaba4c59b723ee223d87

السودان.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 198 وأكثر من ألف إصابة

2023_2_20_19_42_10_855

سوريا: تسجيل 12 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

6440e2e34c59b731857b5152

زلزال جديد في تركيا

أخبار متعلقة
w

الكويت تدرس إجلاء رعاياها ومصر تطالب بحفظ أمن جاليتها بالسودان

62b469b24c59b770a4437e39

مصر تدعو لحلول سلمية للخروج من الأزمة الراهنة بالسودان

file

غوتيريش يهاتف الرئيس المصري والفريق دقلو بشأن السودان

643b71344236045f350c971d

مسؤول بالجيش السوداني : المعارك قد تستغرق أياما لهزيمة الدعم السريع بالولايات

ة

56 قتيلا و595 جريحا في الاشتباكات الدامية في السودان

8

قوات الدعم السريع السودانية تبدي استعدادها لتسليم الجنود المصريين