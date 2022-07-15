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الجمعة، 15-07-2022 07:44 م

موسكو : العقوبات الغربية على روسيا ستؤدي إلى أزمة ركود عالمي

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الوكيل الاخباري - أكدت موسكو، اليوم الجمعة، على أن العقوبات الأحادية الغربية المفروضة على روسيا ستؤدي إلى ركود عالمي وشيك وموجة من التضخم.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، خلال مؤتمر صحفي :"محاولة الشركاء لإلقاء اللوم على الآخرين وخلق دوامة من العقوبات الأحادية ضد روسيا ستنتهي، حتى وفقًا لصندوق النقد الدولي نفسه، إلى أزمة تضخم في الدول الغربية ، وستتسبب في أزمة ركود عالمي وشيكة".

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