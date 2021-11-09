موسكو: واشنطن تشكل مجموعة عسكرية متعددة الجنسيات قرب حدودنا

الوكيل الإخباري-أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأميركية تقوم بتشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات قرب الحدود الروسية.
وقالت في بيان صحفي: "يوجد في البحر الأسود في الوقت الراهن، سفن حربية أمريكية مزودة بصواريخ موجهة، وحلقت قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B من سلاح الجو الأميركي فوق البحر الأسود على مسافة حوالي 100 كيلو مترا من الحدود الروسية".
وأضافت الوزارة :"الجيش والأسطول الروسي يراقبان عن كثب هذه التحركات، هذه التحركات وما يشابهها تعتبر من العوامل التي تقوض استقرار المنطقة".
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