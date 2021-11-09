الكرملين: إطلاق المشاورات الروسية الأمريكية حول الجرائم الإلكترونية

الوكيل الإخباري-أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بإطلاق آلية المشاورات الروسية الأمريكية حول الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى ضرورة مكافحة هذه الظاهرة.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "حقا، من أجل مواصلة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة جنيف، تم إطلاق آلية للمشاورات الثنائية بمشاركة الهيئات المسؤولة من كلا الجانبين حول الجرائم الإلكترونية. ولا يزال هذا الحوار مستمرا. طبعا إن الجانبين متفقان على أن أي مظهر من مظاهر الجرائم الإلكترونية ليس مقبولا ويجب مكافحته".



وأشار إلى أنه توجد لدى روسيا والولايات المتحدة طلبات متبادلة في إطار مواجهة الجرائم الإلكترونية وأن الحوار بين الجانبين موضوعي ويتطور.

وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت قد تمت بالفعل تلبية أي طلبات من قبل أي طرف ذكر بيسكوف أن هذا المجال من التعاون لا يمكن أن يكون علنيا.



روسيا اليوم

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