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الأحد، 22-10-2023 01:53 م

موقع أمريكي: بايدن يدعم أوكرانيا بهدف استنزاف روسيا

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الوكيل الإخباري - جاء في مقالة نشرها موقع 19FortyFive الأمريكي، أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن يدعم أوكرانيا بسخاء بهدف إضعاف واستنزاف الموارد العسكرية الروسية.

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وقالت المقالة: "هناك طرف ثالث يشجع على استمرار النزاع المسلح لأطول فترة ممكنة من أجل حرمان الدول المتحاربة من مواردها وقوتها العسكرية. هل تسفك الولايات المتحدة الدم الروسي في أوكرانيا؟ نعم، يبدو الأمر كذلك حقا".

ويرى كاتب المقالة، أنه كلما زادت الأموال التي تخصصها الولايات المتحدة لأوكرانيا، كلما زادت الأسئلة التي يطرحها الأمريكيون حول ضرورة ذلك.


في وقت سابق، كتبت مجلة فورين بوليسي عن المخاوف الناشئة في أوروبا بشأن النقص المحتمل في الذخيرة لإسرائيل بسبب المساعدات لأوكرانيا.


بالإضافة لذلك، أفادت قناة NBC التلفزيونية، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأميركية، بأن البيت الأبيض يدرس إمكانية ربط المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا في إطار مشروع قانون واحد، بحيث يوافق الكونغرس على المبادرتين في الوقت نفسه.


في وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة للكونغرس طلب من خلالها مخصصات مالية ضخمة بقيمة 106 مليارات دولار، تتضمن مساعدات عسكرية لأوكرانيا قدرها 61 مليار دولار و14 مليارا لإسرائيل.

 

RT

 




 

 


 

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