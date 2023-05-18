مونتانا أول ولاية أميركية تحظر "تيك توك"

الوكيل الإخباري - وقع حاكم ولاية مونتانا الأميركية، جريج جانفورتي، يوم الأربعاء، تشريعا يحظر تشغيل تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين "تيك توك" في الولاية.

اضافة اعلان



ويجعل التشريع مونتانا أول ولاية تحظر التطبيق وتمنع متاجرتطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره داخل الولاية.



ولم يصدر على الفور تعقيب من تيك توك.



ويواجه التطبيق المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس دعوات متزايدة من بعض المشرعين الأمريكيين لحظره في جميع أنحاء البلاد بسبب المخاوف المتعلقة من نفوذ الحكومة الصينية المحتمل على المنصة.

سكاي نيوز