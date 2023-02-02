الخميس 02-02-2023
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الخميس، 02-02-2023 01:03 م

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: كسرنا العدو قبل 80 عاما ولن يمر اليوم أيضا

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الوكيل الإخباري - وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف واجب روسيا بعدم إعطاء النازية الجديدة فرصة للانتقام مما حدث منذ 80 عاما في ستالينغراد، متابعا: لقد كسرنا العدو حينها ولن يمر اليوم.

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جاء ذلك في منشور في الذكرى الثمانين للانتصار في معركة ستالينغراد، اليوم الخميس، وكتبه في صفحته الرسمية على موقع "فكونتاكتي"، جاء فيه:

"قبل 80 عاما من اليوم، في 1943، وعلى ضفاف نهر الفولغا، انتصرت القوات السوفيتية في واحدة من أصعب المعارك وأكثرها دموية في الحرب العالمية الثانية. وانتهت معركة ستالينغراد بهزيمة ساحقة للجيوش النازية، وأسر قائدهم المشير باولوس. بعد ستالينغراد، لم يكن أمام النازيين ما يفعلوه سوى التراجع على طول الطريق حتى برلين، إلى نورمبرغ، ليختفوا من الوجود.

واجبنا أن نتذكر دروس الماضي، للحفاظ على ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى، وشجاعتهم وقدرتهم على التحمل، وتفانيهم المخلص لوطننا الأم. ادعموا قدامى المحاربين، ابحثوا عنهم. ولا تعطوا أي فرصة للانتقام من قبل قوى النازية الجديدة، التي نضطر اليوم مجددا لقتالها. لقد أوقفنا العدو وكسرناه قبل 80 عاما، ولن ينجح العدو اليوم أيضا".


ويذكر أن معركة ستالينغراد (تغير اسم المدينة ليصبح فولغوغراد الآن) التي استمرت من 17 يوليو 1942 وحتى 2 فبراير 1943 كانت واحدة من أكبر المعارك في الحرب العالمية الثانية، والتي غيرت مسار الحرب.

 

RT

 




 

 


 

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