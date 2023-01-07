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السبت، 07-01-2023 04:45 م

سيناتور روسي يحذر من وقوع صدام مباشر بين موسكو والناتو

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الوكيل الإخباري - أكد السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تزويد قوات كييف بمركبات المشاة القتالية AMX-10 RC، قد يؤدي لوقوع صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو.

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وأوضح بوشكوف عبر "تلغرام"، أن "قرار ماكرون بنقل مركبات المشاة القتالية لأوكرانيا، لن يغير مسار الحرب، ولكن يمكن أن يكون مقدمة لتزويد قوات كييف بالمزيد من الأسلحة الهجومية، ما يهدد بوقوع صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو".


وأضاف أن قرار ماكرون، مؤشر على مزاج القادة الأوروبيين، ودرجة حقدهم على روسيا.


وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية، إن باريس ستزود كييف بمركبات مدرعة، أو دبابات AMX-10RC.


كما وافق كل من المستشار الألماني، أولاف شولس، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس، على إرسال معدات عسكرية ثقيلة إلى كييف، وأعلنت برلين، عن استعدادها لتزويد أوكرانيا، بمركبات مشاة قتالية من طراز Marder، وأنظمة Patriot للدفاع الجوي.

 

RT

 




 

 


 

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