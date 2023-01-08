الأحد 08-01-2023
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الأحد، 08-01-2023 08:56 ص

روسيا تنهي وقف إطلاق النار وتواصل القتال في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أكد مسؤولون أوكرانيون اليوم الأحد، أن قصف روسيا لمناطق بشرق أوكرانيا خلال الليل أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وذلك بعد أن أنهت موسكو وقفا لإطلاق النار، وتعهدها بمواصلة القتال حتى الانتصار على جارتها.

وأمر الرئيس فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضي بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة على طول خط التماس. فيما رفضت أوكرانيا الهدنة كما تعرض خط المواجهة لعمليات قصف.

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وقال حاكم المنطقة أوليه سينهوبوف على تلغرام إن رجلا عمره 50 عاما لقي حتفه في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية نتيجة القصف الروسي. وجاءت هذه الأنباء بعد دقائق من منتصف الليل في موسكو.


وقال الكرملين إن موسكو ستمضي قدما فيما تصفه "بعملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا والتي وصفتها كييف وحلفاؤها الغربيون بأنها عدوان غير مبرر للاستيلاء على الأراضي.

 

البيان

 




 

 


 

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