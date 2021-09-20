نائب لبناني يفتتح كلمته بأغنية لملحم بركات ورئيس البرلمان يطلبها بصوته

الوكيل الاخباري- افتتح النائب في البرلمان اللبناني، جميل السيد، كلمته في جلسة مجلس النواب الخاصة بمنح الثقة للحكومة الجديدة، بأغنية "فرح الناس" للفنان اللباني الراحل، ملحم بركات.

اضافة اعلان

وطلب رئيس مجلس النواب، نبيه بري، من جميل السيد ممازحا، أن يغني الأغنية بصوته.

هذا وقال جميل السيد في الجلسة: "هناك مزاحمة بين من يريد التقرب أكثر من الشعب اللبناني بين الولايات المتحدة وإيران، والاتصالات الخارجية هي التي شكلت الحكومة من أجل تأمين المصالح عبر الهيكليات اللازمة".



وأضاف متوجها لرئيس الحكومة الجديدة، نجيب ميقاتي، قائلا: "لا يا نجيب ميقاتي حكومتك لم تولد من رحم الناس ومعاناتهم، بل نتيجة المحاصصة، ولو كان كذلك لكانت قد تشكلت منذ تكليف الرئيس مصطفى أديب ومن بعده الرئيس سعد الحريري.. وما نفنص (نكذب) على بعض".

المصدر: روسيا اليوم