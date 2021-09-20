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الإثنين، 20-09-2021 11:26 ص

البرلمان اللبناني يعقد جلسة الثقة بالحكومة الجديدة

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الوكيل الاخباري- يعقد البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، عند الساعة الحادية عشرة صباحا (بالتوقيت المحلي)، جلسة عامة لمجلس النواب، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة لحكومة ميقاتي الجديدة.

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ويأتي ذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بعد نحو أسبوعين من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

وتعهدت الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري، بالتفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي "بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية".

وأشار بيانها الوزاري إلى الالتزام بإعادة التفاوض مع الدائنين، "للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام"، بعدما تخلف لبنان في مارس 2020 عن سداد مستحقات بمليارات الدولارات من سندات "يوروبوندز".

المصدر: روسيا اليوم

 

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